Студентов и выпускников вузов из Татарстана приглашают к участию в отборе «послов русского языка»

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Студенты и выпускники вузов из Татарстана могут принять участие в отборе «послов русского языка», сообщает Минобрнауки РТ.

Волонтеры программы отправятся в зарубежные экспедиции, чтобы обучить всех желающих русскому языку. Они проведут уроки и встречи со школьниками и молодежью.

«Для участия в конкурсном отборе приглашаются студенты или выпускники вузов в возрасте от 18 до 30 лет с опытом волонтерской или педагогической работы, которые не только знают, но и любят русский язык и культуру», – отмечается в сообщении министерства.

Первый этап отбора будет проходить онлайн, заявки на участие в нем принимаются до 5 сентября. На данном этапе участникам нужно прочитать под видеозапись отрывок любимого стихотворения и разместить его у себя в соцсети с хештэгами #стихомарафон и #послыря, а также передать эстафету шестерым друзьям.

Кроме того, необходимо отправить организаторам ссылку на запись стихомарафона в анкете, которая находится на странице.

По результатам онлайн-отбора участников в октябре пригласят в Ростов-на-Дону на Международный конгресс волонтеров культуры и медиа, где пройдут очные испытания.

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