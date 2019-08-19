В детском лагере на Коста-Бланке сняли мини-фильм «Красная шапочка» с татарским колоритом

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Татарские ребята из международного лагеря Tatar camp for kids in Spain на Коста-Бланке создали собственный мини-фильм по сюжету «Красной шапочки» с татарским национальным колоритом. Об этом сообщает организация «Татары в Бельгии».

«Целевая аудитория синопсиса — англоговорящие зрители, ибо создатели фильма хотели в занимательной форме рассказать о своих татарских традициях, культуре, этнических особенностях», — говорится в сообщении. Для видео выбрали сюжет известной всему миру «Красной шапочки» и расширили в нем панораму сельской жизни.

Фильм снимали прошлым летом школьники из татарских семей разных европейских стран и Татарстана. Первый публичный показ состоялся в июне этого года в Брюсселе.

Ребята уже начали снимать новое видео о приключениях татарского парня, который приехал на каникулы в Испанию, его судьба перекликается с событиями из жизни Tatar camp for kids in Spain.

Самым молодым актером в видеоклипе стал второклассник Марат Веккер из Ганновера, который свободно говорит на немецком и татарском языках. В съемках также участвовал персонал лагеря и профессионалы из казанского театра танца «Сайдаш».

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