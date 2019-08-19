Татар-информ

20 августа 2019, 08:15

Общество

В дни проведения WorldSkills количество поездов из Казани в аэропорт увеличат почти до 40

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Общество

В дни проведения WorldSkills количество поездов из Казани в аэропорт увеличат почти до 40

Фото: Владимир Васильев

На маршруте назначаются 16 дополнительных поездов, электрички будут ездить и в ночное время.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В дни проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 количество поездов, курсирующих из Казани в аэропорт, будет увеличено почти до 40. Об этом сообщил генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин во время пресс-тура, посвященного транспортному обеспечению участников и гостей чемпионата.

«На период проведения чемпионата вводятся дополнительные поезда. Таким образом, всего на участке будут курсировать около 40 поездов, из них восемь будут предназначены для перевозки организованных групп участников и гостей WorldSkills», – рассказал руководитель компании.

На маршруте Казань – Аэропорт – Казань с 23 по 26 августа назначаются 16 дополнительных поездов. 20 поездов в период проведения соревнований будут ездить без промежуточных остановок, отметил Ахметшин. «Соответствующее расписание вывешено на сайте компании. В среднем интервал между поездами составит от 40 минут до 1,5 часа. Особо ничего не меняется, но добавляются дополнительные поезда, обслуживающий персонал, который будет оказывать помощь при проходе через турникеты и в электропоездах», – продолжил он.

По словам гендиректора компании, движение восьми поездов, которые будут перевозить организованные группы с сопровождающими лицами, отсутствует в расписании. «Время отправления и прибытия этих электропоездов знают организаторы, которые будут сопровождать группы. Организованные группы могут воспользоваться бесплатным проездом. В остальных поездах проезд платный, его стоимость составляет 40 рублей. Волонтеры имеют специальные транспортные карты, с помощью которых смогут приобрести билеты», – уточнил он.

На маршруте Казань – Аэропорт будут эксплуатироваться шестивагонные электропоезда. В среднем один электропоезд способен перевезти около 800 человек, подчеркнул Ахметшин. «Все поезда современные, имеют климат-контроль, два биотуалета, оборудованы Wi-Fi, – проинформировал он. – Если считать организованные группы заявленной численностью 8 тыс. пассажиров, то в целом за время проведения чемпионата планируется перевезти около 30 тыс. человек».

«Помимо работы автобусов в дни проведения чемпионата будет усилена работа пригородного железнодорожного транспорта, который курсирует от вокзала Казань-1 до аэропорта. Электрички будут ездить и в ночное время. Дополнительно ввели четыре поезда, чтобы участники могли добраться до города», – добавил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 – 27 августа. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо». 

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