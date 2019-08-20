Дошкольники Елабуги соревнуются за Кубок главы района по мини-футболу

(Елабуга, 20 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге создали дошкольную мини-футбольную лигу, в состав которой вошли 14 детских садов. Команды будут соревноваться за Кубок главы Елабужского района.

Первая игра состоялась между коллективами детских садов №№ 35 и 36. Для дошкольников выбрали упрощенную систему игры. «Для детей предусмотрены упрощенные правила игры в мини-футбол. Например, мы не будем смотреть на ауты, только уход за лицевую линию. Все же основные моменты будем соблюдать, чтобы дети понимали, что есть правила, которые нельзя нарушать. Создали свою детскую лигу по мини-футболу, чтобы как можно больше детей привлечь к этому виду спорта»,— делится директор мини-футбольного клуба «Старт» Рустем Гарифуллин.

Судя по реакции самих дошкольников, игра им понравилась, хотя во время матча возникла спорная ситуация: три гола команды детского сада № 35 не засчитали, так как оказалось, что в команде играл ребенок 2012 года рождения, а это нарушение регламента соревнований. По правилам в играх участвуют дети 2013-14 годов рождения, поэтому вместо двух таймов, юным футболистам пришлось сыграть три тайма. Игра закончилась ничьей.

Финал состоится 30 августа, в этот же день наградят победителей. Церемония пройдет в рамках празднования Дня республики и Дня города в Гуляй-парке.

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