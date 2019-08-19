В Менделеевском районе планируют построить детский лагерь

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Организованный Минмолодежи РТ спецрейс «Автобус 14..30» посетил Менделеевск, молодежь города поделилась с представителями республиканского ведомства идеями об улучшении условий их жизни и возможностей самореализации, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Встреча прошла в отремонтированном МЦ «Яшьлек». Одно из предложений касалось создания на базе центра курсов изучения английской языка. Директор учреждения Андрей Гринеко поддержал инициативу и пообещал, что занятия начнутся через две недели.

Кроме того, местную молодежь интересовали вопросы развития гаражного кино, музыкальной клубной культуры, строительства образовательных учреждений. Участница обсуждений Гульфия Шаяхметова спросила участников акции о создании детского оздоровительного лагеря в районе.

«В ближайшее время в каждом районе появится свой современный и качественный лагерь. С вами тоже будем обсуждать, каким вы его видите у себя. Копите идеи. Лагерь будет», — подчеркнула помощник министра по делам молодежи Алсу Саетова.

«Под лагерь в прошлом году выделено бывшее здание детского сада в Монашеве. Тема обсуждалась с министром по делам молодежи. Будем надеяться, что он будет круглогодичным. Территория большая. Я думаю, в программу попадём», — отметил начальник Управления по делам молодёжи и спорту Рашат Фаизов.

После обсуждений был проведен социологический опрос в режиме онлайн, в ходе которого участники ответили на вопросы, связанные с молодежной политикой и досугом в своем муниципалитете.

Завершилась акция нанесением на автобус участников акции надписи «Менделеевск».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.