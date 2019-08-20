День рождения Камских Полян отметили фестивалем ухи

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Жители Камских Полян отметили 37-й день рождения города, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Поздравить камполянцев с праздником из Нижнекамска приехал руководитель городского исполкома Денис Баландин», — говорится в сообщении. Также приветственное слово сказал глава моногорода Александр Павлов.

Главной частью празднования дня рождения уже несколько лет становится фестиваль ухи. Соревнующиеся команды варят на кострах в казанах уху, показывают спектакли и дают всем попробовать получившиеся блюда. Отмечается, что на этот раз вкуснее всего оказался обед команды местного психоневрологического интерната.

Также для гостей праздника выступили на сцене певица Гульназ Батталова, экстремальное силовое шоу «Титаны», танцевальная группа «ICE ANGELS» и Dj Ali.

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