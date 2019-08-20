Татар-информ

20 августа 2019, 02:24

Общество

День рождения Камских Полян отметили фестивалем ухи

Рекомендуем

Общество

День рождения Камских Полян отметили фестивалем ухи

Для гостей праздника выступили на сцене певица Гульназ Батталова, экстремальное силовое шоу «Титаны», танцевальная группа «ICE ANGELS» и Dj Ali.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Жители Камских Полян отметили 37-й день рождения города, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Поздравить камполянцев с праздником из Нижнекамска приехал руководитель городского исполкома Денис Баландин», — говорится в сообщении. Также приветственное слово сказал глава моногорода Александр Павлов. 

Главной частью празднования дня рождения уже несколько лет становится фестиваль ухи. Соревнующиеся команды варят на кострах в казанах уху, показывают спектакли и дают всем попробовать получившиеся блюда. Отмечается, что на этот раз вкуснее всего оказался обед команды местного психоневрологического интерната. 

Также для гостей праздника выступили на сцене певица Гульназ Батталова, экстремальное силовое шоу «Титаны», танцевальная группа «ICE ANGELS» и Dj Ali.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Менделеевском районе планируют построить детский лагерь
Новости дня
03:34
В Менделеевском районе планируют построить детский лагерь

Во время встречи молодежи и участников акции «Автобус 14..30» была затронута тема организации детского оздоровительного отдыха в районе.

02:24
День рождения Камских Полян отметили фестивалем ухи

Для гостей праздника выступили на сцене певица Гульназ Батталова, экстремальное силовое шоу «Титаны», танцевальная группа «ICE ANGELS» и Dj Ali.

01:42
В день памяти Мусы Джалиля и его боевых товарищей к памятнику поэта в Москве возложат цветы

25 июня 1944 года 11 организаторов подпольной группы сопротивления фашизму обезглавили в тюрьме Плётцензее.

00:16
Нижнекамские мусульмане развезли нуждающимся более 600 пакетов с мясом

Пожертвования развозили согласно спискам, которые есть в мечети.

19.08 23:48
Власти Набережных Челнов предложили «пофамильно» назвать бизнесменов-недоимщиков

По итогам первого полугодия недоимка в Автограде составила 2 млрд 500 млн рублей, что на 10% больше прошлогоднего уровня.

19.08 23:28
Лицеистка из Казани завоевала «золото» на Китайской женской математической олимпиаде

В состав сборной страны кроме татарстанской представительницы входили участницы из Москвы и Санкт-Петербурга.

19.08 23:06
Спортсмены РТ заняли призовые места на турнире по теннису серии Tennis Europe

Турнир проходил в Казани с 12 по 16 августа на базе Академии тенниса.

19.08 22:45
Победительница фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» из Тетюш будет работать в театре Сергея Безрукова

Диана Егорова поступила в труппу Московского губернского театра.

19.08 22:33
На хоккейный турнир в Нижнекамске впервые приедет команда из США

Турнир по хоккею с шайбой будет посвящен 90-летию со дня рождения Николая Лемаева.

19.08 22:22
Для школьников Татарстана организуют экскурсии на промышленные предприятия Елабуги

В рамках нацпроекта «Образование» в Елабуге создается детская туристско-экскурсионная база.

19.08 22:20
Рафаэль-Эренджан и Ромео-Эфе: В Автограде растет мода на двойные имена для новорождённых

Самым возрастным отцом стал 69-летний мужчина, самой возрастной мамой — 48-летняя челнинка.

19.08 21:51
За загрязнение почвы нефтепродуктами казанское предприятие заплатит 3 млн рублей

Владелец пункта приема черного металла загрязнил почву нефтепродуктами на площади 1827 квадратных метров.

19.08 21:18
В Елабуге готовят к реновации площадь Ленина

В рамках федерального проекта здесь установят МАФы, появятся парковая зона и зеленые насаждения.

19.08 21:02
Татарстанские спортсменки завоевали две бронзовые медали IX Спартакиады учащихся России

Всего за звание лучших боролись девушки и юноши из 36 российских регионов.

19.08 20:50
Более 300 челнинских работодателей повысили зарплаты после вмешательства надзорных структур

После легализации «теневых» доходов в бюджет дополнительно поступило 61 млн 411 тысяч рублей.

19.08 20:35
В ОЭЗ «Алабуга» стартовал очередной этап проекта «100 лидеров»

Победители проекта смогут трудоустроиться на заводах резидентов, а также будут внесены в резервный список кадров самой «Алабуги».

19.08 20:14
В Набережных Челнах в первом полугодии повысился сбор налогов и страховых взносов

Налоговый сбор в первом полугодии составил 28,8 млрд рублей, что на 3% больше уровня прошлого года.

19.08 20:04
В фестивале фейерверков в Елабуге впервые примут участие команды из Азербайджана и Беларуси

Команды будут зажигать над небом Елабуги фейерверки на «свободную тему».

19.08 19:59
МЧС РТ: Неприятный запах в Авиастроительном районе Казани безопасен для населения

На единый номер вызова экстренных служб поступило не менее 70 сообщений о запахе газа в Высокогорском районе РТ и Авиастроительном районе города.

19.08 19:55
В Татарстане для движения автотранспорта частично закроют железнодорожный переезд 753-й км

Железнодорожный переезд перегона Свияжск – Зеленый Дол будет закрыт из-за капремонта.

19.08 19:33
Участники WorldSkills смогут воспользоваться услугами почты на «Казань Экспо»

Почтовое отделение на территории «Казань Экспо» будет работать с 22 по 26 августа.

19.08 19:13
В Казани проведут акцию по профилактике ВИЧ-инфекции «Тест для победы. Test to win»

В передвижном мобильном комплексе все желающие смогут бесплатно, анонимно и без документов пройти экспресс тест на ВИЧ по слюне.

19.08 19:05
В Нижнекамске будут судить мужчину, который из ревности облил возлюбленную кипятком

36-летнему мужчине предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

19.08 19:02
Театр им. Камала представит Татарстан на международном фестивале в Бухаресте

Казанский театр станет единственным участником от России.

19.08 18:47
Фарид Мухаметшин дал оценку новому грузовику КАМАЗа, лично прокатившись за рулем

Руководитель парламента республики рассказал камазовцам о программе благоустройства дворов и о развитии спорта в республике.

События