В день памяти Мусы Джалиля и его боевых товарищей к памятнику поэта в Москве возложат цветы

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В это воскресенье, 25 августа, в столице России почтят память поэта-героя Мусы Джалиля и его боевых товарищей и возложат цветы к памятнику автора знаменитой «Моабитской тетради», сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

В этот день исполнится ровно 75 лет, когда советских патриотов татарской группы сопротивления фашизму обезглавили в тюрьме близ Берлина Плётцензее. Среди 11 организаторов подпольной работы были Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Гайнан Курмаш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Аднашев и Салим Бухаров.

«Подвиг Мусы Джалиля и его соратников — пример верности воинской присяги и гражданского долга», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Мероприятие начнется в 12.00. К участию в церемонии приглашаются все желающие. Адрес: улица М. Джалиля, станция метро «Борисово».

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