Нижнекамские мусульмане развезли нуждающимся более 600 пакетов с мясом

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). Более 600 пакетов со свежим мясом развезли по Нижнекамску волонтеры из местных мечетей, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Начали развозку с организаций: 65 пакетов для детей с ОВЗ, 45 — для общества слепых, 120 — для общества инвалидов», — говорится в сообщении.

Пожертвования развозили согласно спискам, которые есть в мечети.

«Добрые дела совершаются регулярно. Но это ни в коем случае не должно успокаивать. Еще очень много людей нуждаются в помощи, заботе и внимании», — отметил Фанис Кадыров из пресс-службы центральной соборной мечети.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» раздал 5,5 тонны жертвенного мяса.

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