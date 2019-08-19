Рафаэль-Эренджан и Ромео-Эфе: В Автограде растет мода на двойные имена для новорождённых

(Набережные Челны, 19 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах все большей популярностью пользуются двойные имена, которыми родители нарекают новорожденных. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГСом Автограда Равиля Зарипова.

За семь месяцев текущего год в Набережных Челнах появилось на свет 3 тыс. 862 детей, что на 6,7% или 279 малышей меньше, чем в прошлом году. При этом девочек родилось больше, чем мальчиков. У 61 семьи родились двойняшки. Самым возрастным отцом стал 69-летний мужчина, самой возрастной мамой — 48-летняя челнинка.

По словам Зариповой, челнинцы стали чаще называть своих детей двойными именами: Антон-Лукас, Мохаммад-Билал, Мухаммад- Юсуф, Рафаэль-Эренджан, Ромео-Эфе, Николь-Ивана.

«Однако увеличилось и число обращений по изменению имени новорожденного ребенка. Если в прошлом году челнинцы меняли имена малышей 29 раз, то в этом — уже 37. Поэтому хотелось бы, чтобы родители более обдуманно подходили к выбору имени ребенку», — отметила начальник Управления ЗАГСом.

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