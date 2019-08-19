Власти Набережных Челнов предложили «пофамильно» назвать бизнесменов-недоимщиков

(Набережные Челнов, 19 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Набережных Челнов предложили «пофамильно» перечислить бизнесменов-недоимщиков. Предложение прозвучало на деловом понедельнике в мэрии.

Как сообщила начальник налоговой службы Автограда Диана Сагетдинова, по итогам первого полугодия недоимка в городе составила 2 млрд 500 млн рублей. По сравнению с началом года задолженность возросла на 228 млн. рублей или на 10%.

По итогам принудительных мер по взысканию налогов в бюджеты всех уровней поступило 2 млрд. 40 млн. рублей, в том числе в ходе исполнительных производств — 229 млн. рублей.

«Если сокрытие денег становится очевидным, налоговая служба направляет материалы дела в Следственный комитет. И уже возбуждено два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов», — сообщила Сагетдинова.

Выслушав выступление главного налоговика города, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил применять к должникам также меры морального характера. «Многие просят заняться капитальным ремонтом дорог в промышленной зоне. И мы их ремонтируем по мере денежных возможностей. Могли бы и больше сделать, но откуда взять финансы, если налоги платят не все? Так давайте пофамильно называть „героев“, из-за которых не решаются городские проблемы. Пусть их все знают в лицо!» — предложил глава Автограда.

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