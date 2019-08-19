МЧС РТ: Неприятный запах в Авиастроительном районе Казани безопасен для населения

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Неприятный запах в Авиастроительном районе Казани и Высокогорском районе республики безопасен для населения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня с шести часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило свыше 70 сообщений о запахе газа в Авиастроительном районе города – в поселке Северный, на улицах Челюскина, Центрально-Мариупольская, Горбунова, Соликамская, Литвинова. По предварительной информации, источником запаха является 15-кубовая порожняя подземная емкость из-под сжиженного газа, доставленная на утилизацию в организацию ООО "Металл Трейд"», – уточнили в МЧС РТ.

Перед утилизацией сотрудники предприятия провели пропаривание цистерны.

На месте работают представители газовой службы, полиция и пожарные. Известно, что на данный момент работы по пропариванию емкости прекращены.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ, на место выехала передвижная мобильная лаборатория, которая возьмет пробы воздуха на анализ.

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