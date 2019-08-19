Фарид Мухаметшин дал оценку новому грузовику КАМАЗа, лично прокатившись за рулем

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил ключевое подразделение ПАО «КАМАЗ» – Научно-технический центр, протестировав грузовик нового модельного ряда. Глава парламента республики также побывал в корпусе опытно-промышленного производства и пообщался с заводчанами. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Научно-технический центр занимается разработкой и испытанием грузовых автомобилей, их узлов и агрегатов. Именно на базе НТЦ идет разработка новых автомобилей повышенной грузоподъемности, полноприводных автомобилей, специальных автомобильных шасси, в том числе и автобусных.

Фарид Мухаметшин протестировал новый КАМАЗ-54901, лично сев за руль автомобиля. «Несмотря на размеры, чрезвычайно легок в управлении», – резюмировал он после небольшого тест-драйва.

Встреча с заводчанами прошла, как говорится, прямо «на ногах», в одном из корпусов Центра. Рабочих интересовали вопросы благоустройства дворов, строительства новых спортивных объектов в Автограде, высокой платы за детский сад и другие.

По словам камазовцев, в Набережных Челнах не хватает инфраструктуры для занятий спортом, особенно командными видами, а желание у челнинцев огромное. «Хочется, конечно, и более высоких спортивных достижений, – посетовали заводчане, – были времена, когда футбольная команда "КАМАЗ" в высшей лиге играла, сегодня – в первой, финансирования не хватает».

Фарид Мухаметшин призвал местные предприятия активнее инвестировать в команду, выступить спонсором челнинских футболистов. Кроме того, глава парламента республики напомнил, что сегодня Федерация волейбола Татарстана, президентом которой он является, «делает ставку» на развитие массового спорта. «Мы запустили Школьную лигу, скоро будем подводить итоги соревнований среди промышленных предприятий, есть у нас и турниры ветеранов», – сказал он.

Заводчане поставили вопрос и о благоустройстве дворов. По словам камазовцев, дворы в Набережных Челнах «подзапущены», нужны новые игровые и спортивные площадки, газоны и скамейки. Мало места для парковок. Фарид Мухаметшин напомнил, что сейчас в республике реализуется масштабная программа благоустройства дворов. До 2024 года в Татарстане планируется благоустроить 9 тыс. дворов, в Набережных Челнах – более 500. В настоящее время во всех районах проходят встречи с населением, на которых обсуждается будущий облик двора, идет активное проектирование территорий.

Что касается платы за детский сад, в этом случае, уверен Фарид Мухаметшин, нужен «адресный подход», с учетом доходов семьи.

Общение с заводчанами плавно перешло в экскурсию по Научно-техническому центру, поскольку в настоящее время ведется очень много разработок. Следовательно, КАМАЗ будет развиваться.

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