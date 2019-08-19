Более 300 челнинских работодателей повысили зарплаты после вмешательства надзорных структур

(Набережные Челны, 19 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). 319 челнинских работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам в первом полугодии после вмешательства надзорных структур, об этом сообщила начальник налоговой инспекции Автограда Диана Сагетдинова на деловом понедельнике.

По словам спикера, в городе не прекращается работа по легализации «теневой» зарплаты. «Налоговая служба ведет ее с исполкомом и прокуратурой. В результате совместной работы повысилась зарплата у 1 тыс. 47 человек, после чего в бюджет дополнительно поступило 61 млн 411 тысяч рублей, в том числе НДФЛ — 18 млн 500 тысяч рублей», — сказала Диана Сагетдинова.

Кроме того, в ходе рейдов налоговики выявили факты устройства на работу без документального оформления трудовых отношений. По итогам проверок 34 работодателя заключили договоры со 152 работниками.

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