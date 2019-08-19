За загрязнение почвы нефтепродуктами казанское предприятие заплатит 3 млн рублей

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). За загрязнение почвы нефтепродуктами казанское предприятие возместит вред природе на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Два аналогичных нарушения по загрязнению почвы нефтепродуктами выявили специалисты Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ в апреле и ноябре 2017 года. При обследовании территории пункта приема черного металла было выявлено, что материалы хранились навалом на открытых площадках, не была установлена защита от воздействия атмосферных осадков и ветров, отсутствовала сеть ливнестоков. Данные нарушения повлекли уничтожение плодородного слоя почвы. Совокупная площадь загрязнения нефтепродуктами составила 1 827,7 кв. м», — сказано в сообщении.

Тогда предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Уничтожение плодородного слоя почвы» и заплатило 160 тыс. рублей. Однако нарушитель природоохранного законодательства не возместил вред, причиненный природе, считают экологи.

Судебные тяжбы длились почти два года. Арбитражный суд РТ поддержал исковые требования экологов о возмещении вреда в размере 3,4 млн рублей.



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