Победительница фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» из Тетюш будет работать в театре Сергея Безрукова

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Победительница фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Диана Егорова поступила в труппу Московского губернского театра, которой руководит народный артист России Сергей Безруков.

«Победительница Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Республики Татарстан „Созвездие-Йолдызлык“ 2014 года в номинации „Вокал-соло“, выпускница Российского института театрального искусства ГИТИС Диана Егорова поступила в труппу Московского губернского театра», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Диана Егорова прошла трехуровневый кастинг и была отобрана из 360 претендентов. После она получила приглашение войти в труппу от художественного руководителя театра и народного артиста России Сергея Безрукова.

Актриса получила основные навыки у педагогов в родном городе Тетюши и от членов жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а также прошла актерскую школу в ГИТИСе.

«Без преувеличения можно сказать, что Диана Егорова — национальное достояние Татарстана», — сказал лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

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