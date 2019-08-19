Татар-информ

19 августа 2019, 18:16

Политика

«Добрый Мишка» и 3D-фото: «Единая Россия» знакомит татарстанцев с предвыборной программой

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Политика

«Добрый Мишка» и 3D-фото: «Единая Россия» знакомит татарстанцев с предвыборной программой

Фото: Абдул Фархан

За месяц единороссы провели в республике более 1,5 тыс. пикетов, на которых раздавали фирменные брошюры с информацией о деятельности и планах партии.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанское отделение «Единой России» продолжает активную избирательную кампанию в преддверии сентябрьских выборов в Госсовет. Одной из ключевых форм общения с избирателями стали масштабные пикеты, организованные во всех районах республики. 

За предыдущий месяц работы пикетной программы по всей территории республики прошло более 1,5 тыс. таких мероприятий. В Казани яркие и узнаваемые палатки партии работают на 16 точках – как в центре, так и в спальных районах столицы. 

Сегодня волонтеры рассказывали о работе партии и раздавали фирменные брошюры возле двух казанских парков – Земледельцев и Победы. Излюбленное место отдыха и прогулок, несмотря на пасмурный день, оказалось многолюдным. Всеобщим объектом притяжения на пикетах единороссов стал «живой» логотип партии – «Добрый Мишка», который приветствовал всех прохожих и фотографировался с ними. Особенно часто селфи с ним делали молодые казанцы и дети, привлеченные добродушным «белым медведем». 



Благодаря активной работе волонтеров, еще больше жителей Казани узнали о работе проекта «Мой депутат» – площадки, позволяющей держать связь с депутатами через отправление наказов и предложений. 

Другая важная функция пикетов – возможность узнать о программе, с которой единороссы идут на выборы в Госсовет Татарстана. Основные пункты программы и результаты уже проделанной работы были подробно расписаны в буклетах, которые волонтеры и сторонники партии раздавали прохожим. Многие горожане положительно оценили такой индивидуальный подход и возможность живого общения с представителями партии. 

«Хороший и понятный способ познакомиться с тем, что предлагает партия. И для молодежи тоже полезно будет узнать», – отметила пенсионерка Римма Агузарова, которая гуляла с внучкой неподалеку от Парка Победы. 

Молодое поколение также не осталась в стороне: подробности работы онлайн-сервиса «Мой депутат» заинтересовали проходящую мимо пару – Алину и Алексея. После разговора с волонтерами молодые люди решили «заселфиться» на установленной рядом 3D-зоне для фотографирования, где любой желающий мог сделать фото с необычным объемным эффектом.

«Очень интересно и необычно. Это очень удобная форма, чтобы узнать программу партий и сформировать свое мнение об участниках выборов», – отметили Алина и Алексей. 

Активную агитационную работу ведут и другие татарстанские партии. Представители КПРФ рассказали, что используют беседы с потенциальными избирателями в качестве одной из самых проверенных временем форм взаимодействия с людьми. Не забывают и о современных формах общения — интернет-площадках и соцсетях.  Упор на традиционную агитацию делают и в ЛДПР, чьи представители распространяют листовки и брошюры. Также в планах партийцев – проведение агитпробега по республике и встречи с жителями населенных пунктов РТ. 

Ранее ЦИК РТ объявила о завершении регистрации кандидатов на выборы в республиканский парламент. К выборам оказались допущены 7 политических партий — региональные отделения «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР, «Коммунистов России», партии РОСТА и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

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