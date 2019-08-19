Участники WorldSkills смогут воспользоваться услугами почты на «Казань Экспо»

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В период проведения 45-го Мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Kazan-2019 на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» будет работать отделение почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Отделение почтовой связи будет работать с 22 по 26 августа 2019 года: с 09:00 до 18:00, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, д. 1», — сказано в сообщении.

В почтовом отделении можно будет приобрести почтовые марки и сувениры, посвященные чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что зрители чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 смогут бесплатно добраться до «Казань Экспо» с трех площадок города.



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