В Набережных Челнах в первом полугодии повысился сбор налогов и страховых взносов

(Набережные Челны, 19 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в первом полугодии повысился уровень налоговых поступлений и сбор страховых взносов. Об этом сообщила начальник налоговой инспекции Автограда Диана Сагетдинова на деловом понедельнике.

Налоговый сбор в первом полугодии составил 28,8 млрд рублей, что на 3% больше уровня прошлого года. При этом в бюджет республики мобилизовано 7,6 млрд рублей, в федеральный — 19,3 млрд рублей, в городе осталось 1,9 млрд рублей.

«Рост поступлений в городской бюджет составил 90 млн рублей, что на 5% выше уровня прошлого года», — отметила Сагетдинова.

Взносы в государственные внебюджетные фонды поступили в размере 10,4 млрд рублей, что на 600 млн рублей, или на 6% больше, чем было собрано в первом полугодии 2018 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.