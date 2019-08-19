Мухаметшин: К решению проблем села нужно более активно привлекать другие министерства

(Набережные Челны, 19 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сельское население в Татарстане должно поддерживать не только Министерство сельского хозяйства, но и другие министерства республики. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на зональном семинаре-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения в Набережных Челнах.

До начала рабочего семинара Фарид Мухаметшин ознакомился с выставкой сельского хозяйства Тукаевского района, а также с производством по переработке семян.

«Актуальность таких встреч не уменьшается, но есть и позитивные изменения. При достаточно большой государственной поддержке личных подсобных хозяйств на сегодняшний день 54% объема сельхозпроизводства приходится на долю ЛПХ и частных подворий, но есть и другие резервы», — отметил Фарид Мухаметшин.

По словам председателя Госсовета РТ, в сельских поселениях активно развиваются промышленные площадки с сельскохозяйственным производством.

«К разговору по решению проблем сельского населения на зональных совещаниях нужно привлекать и другие профильные министерства и ведомства, которые занимаются развитием промышленности, строительства и т. п. Все, что можно сделать для сельского жителя, мы должны сделать», — сказал Мухаметшин.

Он добавил, что жизнь на селе должна получить новое лицо после окончания реализации нацпроектов. «Нужно сделать все, что можно для сельчан. Нам нужно сделать так, чтобы жизнь на селе получила новое лицо после окончания реализации национальных проектов», — подчеркнул председатель Госсовета РТ.

Участниками зонального семинара по вопросам повышения деловой активности сельского населения стали главы сельских поселений, главы личных подсобных хозяйств, семейных ферм из 14 районов республики.

Начиная с 2010 года, дважды в год депутаты Государственного Совета совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики проводят зональные совещания с фермерами. В режиме открытого формата общения обсуждаются все вопросы, волнующие сельхозпроизводителей. Для участников совещания есть возможность некоторые вопросы решать на месте, так как в совещании принимают участие руководители отрасли.

Правительство РТ уделяет особое внимание поддержке сельхозпроизводителей — ежегодно на поддержку малых форм направляется более 2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В том числе почти 1,4 млрд рублей составляет грантовая поддержка и 566 млн рублей — субсидии ЛПХ.

В результате за последние годы было создано более тысячи фермерских хозяйств, более 50% валовой с/х продукции в республике производится в небольших хозяйствах.

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