В ОЭЗ «Алабуга» стартовал очередной этап проекта «100 лидеров»

(Елабуга, 19 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» стартовал проект «100 лидеров». В нем принимают участие 150 выпускников из разных вузов, которых дистанционно отобрали со всей страны. Проект реализуется второй год.

Обучение и отбор лидеров проходит в несколько этапов. Если в первый раз организаторы проекта подбором участников занимались в самих университетах, то в этом году работа велась в режиме онлайн. Всего на участие в проекте заявились свыше 3 тыс. человек.

«Мы уходим от понятия профессиональные качества. Мы понимаем, что это вчерашние выпускники, поэтому в первую очередь оцениваем их способность коммуницировать. Они записывали дистанционно видео, отвечали на вопросы, в результате мы оценивали способность анализировать. Те, кто прошел отбор, сегодня участвуют у нас в проекте», — говорит руководитель службы по работе с персоналом ОЭЗ «Алабуга» Кирилл Лавренюк.

Сегодня у участников проекта «100 лидеров» прошла ознакомительная лекция, а впереди у молодых людей 6 дней лекций, встреч. За это время ребята должны максимально себя проявить, показать лидерские качества. В результате будут отобраны 100 лидеров проекта.

География участников широкая: они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Томска и других городов.

«Я узнала про этот проект, когда к нам в университет приезжали из „Алабуги“ и проводили игру по бизнес-симуляции. Тогда я осталась под огромным впечатлением от команды ОЭЗ, от того, что они рассказывали, поэтому я захотела узнать о возможностях стажировки в особой экономической зоне, о проектах „Алабуги“. Провела мониторинг и узнала о проекте „100 лидеров“, прошла отбор и теперь нахожусь здесь», — рассказала Анна Абрамова из Нижнего Новгорода.

В ходе обучения участники приобретут уникальный опыт и знания от наставников, а главное — получат возможность трудоустройства на заводы резидентов, часть студентов внесут в список кадрового резерва ОЭЗ «Алабуга».

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