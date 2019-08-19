Для школьников Татарстана организуют экскурсии на промышленные предприятия Елабуги

(Елабуга, 19 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге создается детская туристско-экскурсионная база, сообщили в центре туризма «Юлдаш», который выиграл федеральный проект «Успех каждого ребенка».

Отмечается, что проект направлен на развитие промышленного туризма Прикамья, сумма его финансирования составляет 3,4 млн рублей.

База создается в рамках национального проекта «Образование». Согласно елабужскому проекту, для школьников Татарстана будут организованы экскурсии на предприятия Елабуги. Планируется провести свыше 50 экскурсий в год, участниками которых смогут стать около 2 тыс. школьников.

«Наш проект состоит из трех этапов. Первый этап — это ремонт детской туристко-экскурсионной базы, далее предстоит заключение договоров и сбор заявок детей и школ республики. Третий этап — организация самих экскурсий на промышленные предприятия Елабуги и Елабужского района», — поделилась директор центра туризма «Юлдаш» Лариса Закирова.

Зданию, где разместится детская туристско-экскурсионная база, более 100 лет, в его ремонте принимают участие и школьники трудовой бригады. Это будет своеобразная гостиница для приезжих, или «хостел».

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