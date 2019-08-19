В фестивале фейерверков в Елабуге впервые примут участие команды из Азербайджана и Беларуси

(Елабуга, 19 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 30 августа вместе с Днем республики жители Елабуги отпразднуют и День города. Как сообщают в исполкоме района, праздничные гулянья развернутся на трех площадках: в Гуляй-парке, в Александровском саду и в городском зрелищном центре «Майдан».

С утра в Гуляй-парке состоится торжественное вручение первых паспортов юным елабужанам, а также пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В Александровском саду состоится ретроконцерт, а в городской зрелищный центр «Майдан» (стадион «Молодежный») елабужан и гостей города приглашают на вечерний концерт с участием татарских и российских звезд, также здесь пройдет фестиваль «Поэзия огня».

В этом году в фестивале фейерверков примут участие четыре новые команды. В небе над городом будут «зажигать» пиротехники из Магнитогорска, Северодвинска, Беларуси и Азербайджана.

«В последние два года у нас участвовала команда из Москвы. Это, конечно же, незабываемое зрелище, но в этом году мы решили привлечь абсолютно новые команды. 2019 год — это Год театра, а в 2020-м будет Год ТАССР. Надеемся, что эти темы в своих работах пиротехники также затронут, но какой-то определенной темы все-таки нет. Все зависит от фантазии самих команд. Например, можно нарисовать в небе какую-то сказку или какую-то картину. Мы приглашаем всех просто воображать и получить удовольствие от этого красочного шоу», — говорит заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Вечерняя программа праздника начнется 30 августа в 18 часов.

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