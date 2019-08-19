Лицеистка из Казани завоевала «золото» на Китайской женской математической олимпиаде

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Ученица IT-лицея КФУ Анна Седова в составе сборной страны победила в XVIII Китайской женской математической олимпиаде, которая проходила с 10 по 15 августа в городе Ухань провинции Хубэй, сообщает пресс-служба вуза.

Соревнования состояли из двух туров, всего участницам необходимо было решить восемь задач уровня международной математической олимпиады. В состав команды из России входили кроме Анны Седовой Алеся Иванова из Москвы и Лилия Редина из Санкт-Петербурга.

Седова и Редина выиграли «золото», а Иванова — «серебро». Руководил российской командой ассистент кафедры дискретной математики МФТИ Михаил Григорьев.

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