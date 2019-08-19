ХК «Ак Барс» выпустит дополнительный комплект игровой формы специально для бренда 843

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). «Ак Барс» выпустит дополнительный комплект формы специально для бренда 843. Также для него будет создана линейка атрибутики, созданы новый сайт клуба и мобильное приложение.

«Бренд 843 открывает перед „Ак Барсом“ новые концептуальные, технологические и коммерческие перспективы. Для продвижения концепции будет создана специальная линейка атрибутики, дополнительный комплект формы, также запланирован ряд акций по цифровизации нашей арены, создание нового сайта клуба и мобильного приложения „Ак Барса“. При этом мы сохраним бренд #АЙДА, но сократим его присутствие в айдентике», — рассказал руководитель центра реализации маркетинговых проектов «Ак Барса» Станислав Прудников.

Прудников отметил, что успешная кампания бренда #АЙДА позволила «Ак Барсу» достаточно глубоко проникнуть в городскую среду, однако креативные концепции необходимо обновлять, чтобы привлекать новую аудиторию и усиливать эффект присутствия клуба в Казани и республике.

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