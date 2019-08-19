В Елабуге готовят к реновации площадь Ленина

(Елабуга, 19 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На площади Ленина в Елабуге начались демонтажные работы. Рабочие оградили территорию и ведут разборку плиток под аркой. Главную площадь города готовят к масштабным строительным работам.

Реализация федерального проекта стала возможной после победы города в конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений Минстроя РФ. На работы выделено 50 млн рублей. На площади Ленина появятся зеленые насаждения, малые архитектурные формы, парковая зона, новое освещение. Также здесь установят необычную скамейку «1000 историй Елабуги».

В разработке проекта реновации площади принимали участие и елабужане при поддержке специалистов архитектурного бюро Orchestra. Были организованы публичные слушания, после которых идеи горожан обобщили и разработали окончательный вариант проекта.

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