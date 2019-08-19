Телефонный код Казани стал брендом хоккейного клуба «Ак Барс»

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Телефонный код Казани — 843 — стал брендом хоккейного клуба «Ак Барс». По задумке авторов, концепция должна объединить город с командой и вывести клуб в информационную эру, сообщается на официальном сайте команды.

«Новая концепция станет брендом „Ак Барса“ — комбинация 843 появится на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновленной форме команды. Код 843 найдет свое место в мобильном приложении и на обновленном официальном сайте клуба», — отмечается на сайте.

Руководитель центра реализации маркетинговых проектов «Ак Барса» Станислав Прудников отметил, что причиной выбора именно такого нового слогана в формате телефонного кода Казани 843 стало подчеркнутое стремление «Ак Барса» быть частью города, желание быть новатором и развиваться в направлении информационных технологий.

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