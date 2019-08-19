В Нижнекамске будут судить мужчину, который из ревности облил возлюбленную кипятком

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске будут судить 36-летнего мужчину, который из ревности облил возлюбленную кипятком. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии дознания, 22 февраля 36-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, устроил дома скандал с сожительницей на почве ревности. В ходе ссоры мужчина облил женщину кипятком», – уточнил Галиев.

В результате происшествия женщине был причинен легкий вред здоровью.

Ревнивца задержали. Ему предъявлены обвинения по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Свою вину мужчина не признал.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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