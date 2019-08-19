Страж порядка из Набережных Челнов стал чемпионом Всемирных игр полицейских и пожарных по бегу

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Младший инспектор УМВД России по городу Набережные Челны прапорщик полиции Константин Пермитин стал чемпионом XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных по бегу на пересеченной местности. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Таким образом, в возрастной категории 50 – 54 года татарстанец завоевал «золото», серебряная награда у сотрудника органов внутренних дел в отставке Владимира Гузюкина, «бронзу» завоевал полковник внутренней службы Артем Соболев.

Всемирные игры полицейских и пожарных состоялись в китайском городе Чэнду с 8 по 18 августа.

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