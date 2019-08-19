Ученица из Альметьевска стала участницей школы для одаренных детей «ПатриУм-2019» в Москве

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Десятиклассница из Альметьевска Татьяна Саблина стала участницей летней школы «ПатриУм-2019» для одаренных детей, которая прошла в Москве, сообщает Минобрнауки РТ.

Участие в летней школе «ПатриУм-2019» приняли 100 активных и талантливых школьников из 36 регионов России. Все они – победители конкурсов портала «Одаренные дети». Ученица альметьевской школы № 24 Татьяна Саблина победила в конкурсе «Перевод рождественских песен».

«Основным событием школы стал полилог “Министерство счастья”, на котором победители поделились своим пониманием этого чувства и рассказали о том, что делает их счастливыми. Ответы были самыми разными, но все их объединяла любовь к ближнему. 50 участников школы высказали свои мысли о счастье во время торжественного награждения победителей в Совете Федерации», – отмечается в сообщении министерства.

В образовательную программу школы также вошли интерактивные занятия и мастер-классы, а культурная программа включала экскурсии по Москве.

Образовательный проект «ПатриУм» прошел в Москве в 2017 и 2018 годах на средства, выделенные в качестве гранта по распоряжению Президента России. В текущем году проект был вновь поддержан главой государства.

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