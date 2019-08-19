Татар-информ

19 августа 2019, 19:13

Здоровье и среда

В Казани проведут акцию по профилактике ВИЧ-инфекции «Тест для победы. Test to win»

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Здоровье и среда

В Казани проведут акцию по профилактике ВИЧ-инфекции «Тест для победы. Test to win»

В передвижном мобильном комплексе все желающие смогут бесплатно, анонимно и без документов пройти экспресс тест на ВИЧ по слюне.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). С 21 по 30 августа в Казани пройдет акция по профилактике ВИЧ-инфекции «Тест для победы. Test to win», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Информационная кампания „Тест для победы. Test to win“ в 2019 году будет направлена на формирование здоровьесберегающего поведения, профилактику и мобилизацию населения в вопросах тестирования на ВИЧ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе проведения кампании представители шоу-бизнеса, госструктур, спортсмены, блоггеры расскажут о необходимости быть осведомленными в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.

Кампания будет проходить в павильоне на улице Баумана у пересечения с улицей Мусы Джалиля, который будет открыт ежедневно с 21 по 30 августа с 13:00 до 21:00.

В передвижном мобильном комплексе все желающие смогут бесплатно, анонимно и без документов пройти экспресс тест на ВИЧ по слюне. 

В период работы площадки каждый день будут проходить мероприятия по развитию социальных компетенций: мастер-классы, встречи и дискуссии по актуальным темам. 

Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте кампании www.testtowin.com и в соцсетях. Вход бесплатный, на некоторые семинары нужно будет регистрироваться заранее.

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