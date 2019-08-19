В Татарстане для движения автотранспорта частично закроют железнодорожный переезд 753-й км

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Татарстане железнодорожный переезд 753-й км с 20 по 31 августа частично закроют для движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций ГЖД.



«Движение автотранспорта через железнодорожный переезд 753 км перегона Свияжск – Зеленый Дол будет частично закрыто в связи проведением ремонтных работ с 7.00 до 19.00», – говорится в сообщении пресс-службы.

На этом участке запланировано проведение капремонта переезда с заменой устройств защитного заграждения, для чего необходимо поочередное перекрытие полос движения автотранспорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.