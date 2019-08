Театр им. Камала представит Татарстан на международном фестивале в Бухаресте

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Артисты Татарского государственного академического театра им. Камала примут участие в Международном фестивале Fest (in) on the Boulevard в Бухаресте, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

15 октября «камаловцы» представят спектакль «Однажды летним днем» автора Йона Фоссе в постановке Фарида Бикчантаева. Казанский театр станет единственным участником престижного фестиваля от России. Также среди участников — коллективы из Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля и Румынии.

Событие включает в себя два основных и несколько дополнительных мероприятий. Так, первый раздел будет состоять из румынских и зарубежных комедий, а второй — посвящен актуальным повседневным вопросам.

Спектакль «Однажды летним днем» уже становился участником международных фестивалей, кроме того, он был номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

