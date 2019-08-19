В Татарстане байкер без прав погиб, вылетев на большой скорости с дороги в реку

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Татарстане 51-летний байкер без прав погиб, вылетев на скорости с дороги в реку, рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 11.30 на улице Ленина в селе Актаныш 51-летний мотоциклист, по предварительным данным, управляя незарегистрированным мотоциклом, находясь за рулем без мотошлема и не имея права управления, не выбрал безопасную скорость и съехал в водоем», – уточнили в ГИБДД республики.

Травмы, полученные мужчиной в результате аварии, оказались не совместимыми с жизнью, и он скончался на месте происшествия.



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