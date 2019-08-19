В МФЦ появилась услуга по доставке жителям Казани готовых паспортов и водительских удостоверений

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). МФЦ Казани начал предоставлять дополнительные услуги по выездному обслуживанию населения. Теперь казанцы могут заказать в многофункциональном центре доставку готовых российских и заграничных паспортов, водительских удостоверений в заранее оговоренное место, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Такое решение было принято исходя из практики нашей деятельности. Например, паспорт имеет право получить гражданин, заказавший его. У нас были случаи, когда паспорт человеку был очень нужен, но он не мог его получить, потому что оказался в больнице или роддоме», – пояснила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Выдача паспортов и водительских удостоверений за пределами многофункционального центра возможна после подписания договора и проведенной оплаты. Договор заключается в МФЦ «Приволжский» в Казани (ул. Авангардая, 74). Здесь же можно произвести оплату.

Всего в списке выездного обслуживания МФЦ – 45 услуг. Стоимость услуги по приему документов – 1114 рублей, по выдаче – 650 рублей. За прием заявления по дополнительной услуге в рамках этого же выезда необходимо будет доплатить 605 рублей. Для льготных категорий граждан услуга осуществляется бесплатно.

МФЦ Казани начали проводить выездное обслуживание населения в конце прошлого года. За этот период такой возможностью воспользовались более 100 казанцев.

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