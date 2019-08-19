Около 700 тыс. рублей сможет сэкономить молодежь РТ, участвуя в конкурсе социального жилья

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Победители конкурса социального жилья для молодежи Татарстана смогут сэкономить около 700 тыс. рублей на однокомнатную квартиру. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Молодежного жилищного конкурса по программе социальной ипотеки РТ Наиль Вяльшин.

«По льготной стоимости по соципотеке однокомнатная квартира в 38 кв. метров обойдется в 36 700 рублей за квадратный метр, то есть ее общая стоимость будет 1 млн 394 тысячи 600 рублей. Ее рыночная стоимость будет 2 млн 91 тысяча рублей, экономия 697 тысяч», — рассказал спикер.

Он пояснил, что участниками конкурса могут быть молодые люди от 18 до 30 лет (молодые ученые до 35 лет), которые осуществляют трудовую и общественную деятельность в сфере молодежной политики, образования и воспитания молодежи Татарстана.

Кроме этого, заявители должны быть зарегистрированы по постоянному месту жительства на территории республики, иметь ежемесячный доход, а совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи должен составлять менее 18 кв. метров: «Система не даст право выбора квартиры, если на счету у заявителя будет менее 10% [от стоимости квартиры] — примерно 140 тыс. рублей», — добавил Наиль Вяльшин.

Как сообщалось ранее, конкурс среди лидеров молодежной политики Татарстана на получение жилья по программе социальной ипотеки проводится с 2012 года. В этом году жюри конкурса выявит 49 победителей, которые получат право участвовать в программе. Результаты подведут 20 сентября текущего года.

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