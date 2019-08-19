Татарстанские спортсменки завоевали две бронзовые медали IX Спартакиады учащихся России

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В подмосковном Раменском прошли финальные соревнования по спортивной борьбе IX Спартакиады учащихся России, сообщает Минспорта РТ.

В результате финала татарстанские спортсменки завоевали две «бронзы». Наталья Храменкова поднялась на третью ступень пьедестала почета в весовой категории 49 кг, Диана Антропова — в категории 53 кг.

Соревнования включали в себя две дисциплины: вольную борьбу и греко-римскую. Всего за звание лучших боролись девушки и юноши из 36 российских регионов.

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