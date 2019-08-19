В этом году 62 молодые семьи Татарстана получат квартиру за победу в молодежном жилищном конкурсе

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В 2019 году 62 квартиры по социальной ипотеке получат победители конкурса социального жилья для молодежи. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» исполнительный директор Молодежного жилищного конкурса по программе социальной ипотеки РТ Наиль Вяльшин.

«На конкурс подается около 70 претендентов, которые хотят получить квартиру по этой программе. В этом году уже 13 победителей прошлого года дополучили свои квартиры, поэтому в этом году 62 человека получат свои квартиры», — отметил спикер.

Ежегодно выявляются 49 победителей конкурса, которые получают право участвовать в программе социальной ипотеки. Конкурс существует с 2012 года, и уже 217 молодых активистов приобрели новые квартиры на льготных условиях.

Когда заявитель побеждает в конкурсе, он регистрируется в Госжилфонде до 8 ноября, и ему сразу же выдается номер. Он не стоит в очереди в предварительных списках 3 года, а сразу же получает доступ в личный кабинет, кладет необходимую сумму 10% и уже может выбрать квартиру и участвовать в ближайшем розыгрыше Госжилфонда.

К участию в конкурсе приглашаются лидеры молодежной политики РТ в возрасте от 18 до 30 лет (ученые до 35 лет), зарегистрированные по постоянному месту жительства в Республике Татарстан, чей совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи составляет 18 кв. метров.

С 24 июня открыта заявочная кампания конкурса, которая продлится до 27 августа текущего года. Результаты конкурса будут известны 20 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.