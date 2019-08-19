Global Banking and Finance Review: Альфа-Банк – лучший банк в РФ для состоятельных клиентов

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Альфа-Банк стал лучшим банком в России, оказывающим услуги для состоятельных клиентов, по результатам международного конкурса Global Banking & Finance Review Awards. Банк одержал победу в номинации Best Private Bank Russia 2019.

«Мы благодарны экспертному совету за высокую оценку нашей работы, а также нашим клиентам за доверие и выбор Альфа-Банка в качестве надежного финансового партнера. Наша цель — создать лучший сервис private banking для клиентов. Для этого мы будем продолжать активно развивать наше продуктовое предложение, команду и, конечно, наши технологии», — комментирует руководитель департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова.

Global Banking & Finance Review Awards — один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

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