«Рубин» «заменил» лицо Шаронова Эдуардо Докампо в видео из раздевалки, опасаясь очередного штрафа

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). «Рубин» заменил лицо тренера клуба Романа Шаронова на лицо Эдуардо Докампо в видео из раздевалки после победы над тульским «Арсеналом». Видео появилось в Twitter’е команды.

«Что я сказал до игры, это вам (аплодисменты). Так строится команда. Мы идем дальше», — обратился к футболистам Шаронов.

Мера обусловлена штрафом клуба Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за фактическое исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера. Тогда клуб и специалиста наказали на 1,2 млн рублей.

Мы не могли оставить вас без традиционного видео из раздевалки 😉 pic.twitter.com/YgnvnFqexd — «Рубин» Казань (@fcrk) 18 августа 2019 г.

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