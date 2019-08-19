Владислав Усанов о конкурсе соцжилья для молодежи: Мы планируем расширить категории участников

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). До 27 августа жители Татарстана в возрасте от 18 до 30 лет могут отправить заявку на участие в конкурсе социального жилья для молодежи. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела реализации и развития государственных отраслевых программ министерства по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

«В этом году предполагается участие не только лидеров общественных организаций, но и той категории молодых людей, молодых семей, которые внесли свой вклад в реализацию молодежной политики — это специалисты по работе с молодежью городов и районов нашей республики — их у нас в Татарстане более 2 тысяч, специалисты молодежных центров, молодежных подростковых клубов, специалисты предприятий, которые работают с молодежью», — отметил спикер.

Он добавил, что помимо расширения категорий участников организаторы в этом году ожидают молодежь со всех районов Татарстана.

Конкурс среди лидеров молодежной политики Татарстана на получение жилья по программе социальной ипотеки проводится с 2012 года. В этом году жюри конкурса выявит 49 победителей, которые получат право участвовать в программе. Результаты конкурса подведут 20 сентября текущего года.

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