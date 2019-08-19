Оксана Романова

19 августа 2019, 14:22

Культура

В память об архитекторе Александровского пассажа в Казани появится мемориальная доска

Культура

В память об архитекторе Александровского пассажа в Казани появится мемориальная доска

Знак будет установлен на доме, где автор проекта памятника градостроительства РТ провел последний год жизни.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В память о Владимире Суслове, авторе проекта одного из красивейших и грандиознейших объектов культурного наследия Казани, внедривших фотографирование в число методов фиксации памятников архитектуры, будет открыта мемориальная доска. Об этом эксклюзивно «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Комитета по культуре Хвалынска (Саратовская область) Алексей Наумов. 

«Мы хотим вернуть имя этого выдающегося архитектора в историю. Это фигура российского, если не мирового масштаба, потому что его обмеры, фотофиксация часто являются единственным источником сведений об истории деревянных церквей русского Севера, который уже уничтожен. По проекту Суслова проектировалось и несколько церквей. Александровский пассаж в Казани — единственное сохранившееся до наших дней гражданское здание по его проекту», — подчеркнул Наумов.

Александровский пассаж (Кремлевская, 17), памятник градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия Республики Татарстан, был построен в Казани за три года — 1880-1883. Авторами проекта-победителя, который на конкурс предоставили молодые тогда архитекторы, были Владимир Суслов (23 лет) и Николай Поздеев (25 лет).

Родившись в 1857 году в семье крестьянина-иконописца, Суслов с малых лет проявил интерес к архитектуре: копировал дома орнаменты русских церквей. В 13 лет поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем окончил архитектурное отделение Петербургской академии художеств. Он много путешествовал по России, изучая древнерусскую архитектуру. Став ее пропагандистом, архитектор-реставратор, археолог, действительный член Императорской Академии художеств Владимир Суслов был одним из основателей системы государственной охраны памятников истории и культуры в России. Он же долгими убеждениями добился введения фотографии в официальные методики визуальной фиксации объектов реставрации. Уникальные предметы археологии и этнографии из его экспедиций были переданы в Русский музей и музей Академии художеств. 

Ученый привлекался к реставрации известнейших памятников Древней Руси, а делом всей жизни для него стала реставрация Софийского собора в Великом Новгороде. 

Мастерство Суслова-архитектора проявилось, помимо Александровского пассажа Казани, в церкви Серафима Саровского в селе Федино Московской губернии (сейчас здесь ведется реставрация), Никольского храма-усыпальницы русских воинов в Сан-Стефано, под Константинополем (теперь это Стамбул — прим. Т-и), позднее умышленно разрушенного турками, и др.

«Церковь Сан-Стефано связана, к слову, и с первым фильмом, снятом турками, сносившим ее. Сначала они хотели нанять австрийцев снимать этот фильм, но потом решили, что такое событие должен снять именно турок. Так что снос сусловской церкви под Константинополем является вехой в истории турецкого кинематографа», — обратил внимание Алексей Наумов. 

Мемориальная доска в честь Владимира Суслова будет открыта 20 августа при поддержке Фонда Президентских грантов проекта «Резная сказка Хвалынска» Фонда сохранения и развития историко-культурного наследия «Сосновый Остров». Город, откуда родом была жена архитектора, стал последним местом его жительства в 1920 — 1921 годах. Владимир Суслов скончался в местной больнице от болезни. Мемориальную доску откроют на доме Мальцевой (Советская, 80), который приютил семью архитектора после Революции.

«В 1999 году прах одной из дочерей (у Суслова было 5 дочерей и один сын — прим. Т-и) привезли в Хвалынск, и она сейчас похоронена в могиле с отцом. В Петербурге, возможно, остались его родственники, но связи с ними у нас нет. Летом 2017 года мы привели в порядок могилу: сделали бордюр, засыпали площадку вокруг, старинную, но уже прогнившую деревянную доску поставили на металлические опоры, покрыли антисептиком», — рассказал о других аспектах работы по увековечиванию памяти Владимира Суслова заместитель руководителя Комитета по культуре Хвалынска.

Одно из самых ярких творений архитектора, Александровский пассаж в Казани, которым гордятся далеко за ее пределами, как пояснила «Татар-информ» помощник Президента РТ Олеся Балтусова, официально «стоит на реставрации, но работы приостановлены из-за проблем инвестора».

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