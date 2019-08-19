Татар-информ

19 августа 2019, 17:02

Сельское хозяйство

Татарстан на Всероссийском конкурсе доярок представит семикратная чемпионка республики

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Сельское хозяйство

Татарстан на Всероссийском конкурсе доярок представит семикратная чемпионка республики

В конкурсе профмастерства среди операторов машинного доения примет участие доярка с 30-летним стажем.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Татарстан на Всероссийском конкурсе операторов машинного доения представит семикратная чемпионка республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как уточнили в ведомстве, ХХVII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров будет проходить в Башкортостане с 23 по 26 августа текущего года.

Работа конкурсантов будет оцениваться по таким показателям, как теоретические знания, санитарная подготовка, разборка и сборка доильного аппарата, подготовка к работе, процесс доения, гигиена доения и культура доения коров.

«Нашу республику на конкурсе будет представлять доярка из Мамадышского района Сания Насибуллина. Она работает в хозяйстве „АПК „Продпрограмма“ и является настоящим мастером своего дела, неоднократным победителем конкурсов профмастерства. У Сании Насибуллиной большой стаж работы в животноводстве — 32 года“, — рассказал начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

По словам собеседника агентства, сельхозпредприятие, где трудится Сания Насибуллина, из года в год наращивает объемы производства молока. «В 2018 году здесь произведено более 48,7 тыс. тонн молока, надой на одну корову достиг 10 тыс. 737 кг молока», — заметил Сирень Нигматзянов.

Как отметили в пресс-службе профильного министерства, Сания Насибуллина — семикратный абсолютный чемпион Татарстана по машинному доению коров.

«В 2017 году Сания Насибуллина стала победителем ХХVI Всероссийского конкурса операторов машинного доения коров в номинации „Ветераны старше 45 лет“. А в прошлом году она стала победительницей республиканского конкурса „Женщина года. Мужчина года: женский взгляд“ в номинации „Моя судьба — моя профессия“», — рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Сания Насибуллина удостоена почетного звания заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан, также среди ее наград — Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, отметили в ведомстве.  

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