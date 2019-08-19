Судебный пристав поймал мужчину, который пытался ограбить супермаркет в Казани

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Судебный пристав Артем Никитин поймал мужчину, который пытался ограбить супермаркет в Казани, сообщила ИА «Татар-информ» главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Артем Никитин, придя с семьей в супермаркет, стал свидетелем того, как сотрудник магазина пытается задержать молодого человека», – уточнила Халимова.

В какой-то момент злоумышленник ударил продавца в шею и выбежал на улицу. Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, «добычей» похитителя стали продукты и несколько бутылок алкоголя.

Артем Никитин погнался за злоумышленником и в считанные минуты догнал и задержал его. Подозреваемого в грабеже мужчину привели обратно в магазин и передали в руки прибывшим полицейским.





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