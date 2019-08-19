На подъезде к аэропорту Казани от трассы Р-239 грузовикам ограничат движение в период WorldSkills

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). На подъезде к аэропорту Казани в период проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 ограничат движение для грузовиков, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 22 по 27 августа с 6.00 до 22.00 на подъездной дороге к международному аэропорту “Казань” от автодороги Р-239 Казань – Оренбург будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств», – говорится в сообщении пресс-службы.



Водителей просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет 22 – 27 августа. В нем примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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