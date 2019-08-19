(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Два велосипедиста получили травмы под колесами авто в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую субботу на улице Ташаяк "Митсубиси" сбила 28-летнего мужчину на велосипеде. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу. Пострадавший получил переломы ребер и вывих плеча», – рассказали в ГИБДД.

Спустя два часа на Возвышенной улице девушка за рулем «Лады» 13-й модели, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и сбила 17-летнего парня на велосипеде. Молодой человек отделался ушибами и ссадинами.

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