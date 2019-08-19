Для перевозки участников WorldSkills отобрано 450 водителей, из них 45% владеют английским

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для перевозки гостей и участников мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 отобрано 450 водителей, из них почти половина владеет английским языком. Об этом сообщил директор компании «Буревестник» Вячеслав Улитин во время пресс-тура, посвященного транспортному обеспечению участников и гостей чемпионата.

«Водители отбирались со стажем работы на автобусах не менее пяти лет, чтобы не было замечаний по соблюдению правил дорожного движения. Они также проверялись силовыми структурами – ФСБ, МВД, ГИБДД. На чемпионат отобрано 450 водителей с учетом резерва, 45% из них – со знанием английского. Водительский коэффициент на один автобус составляет 1,7», – рассказал собеседник журналистов.

По словам Вячеслава Улитина, все автобусы оборудованы тахографами, подключены к системе ГЛОНАСС, легковые автомобили также имеют навигационную систему. «Водители перед началом работы прошли обучение, практические и теоретические занятия. Перед отправкой на линию водители проходят медицинское освидетельствование, автобус – технический осмотр», – подчеркнул он.

Водитель автобуса компании «Буревестник» Денис Захаров с 11-летним стажем работы до WorldSkills Kazan 2019 также обслуживал чемпионаты, которые проходили в столице Татарстана. «Для меня это уже не первое обслуживание чемпионатов. Ранее работал на чемпионате мира по водным видам спорта в 2015 году, в прошлом году на чемпионате мира по футболу перевозил сборную Австралии. На чемпионате по профессиональному мастерству буду развозить иностранные делегации», – поделился он с журналистами.

Денис Захаров добавил, что перед WorldSkills прошел специальное обучение, повторил базовый курс английского языка. «Прошел подготовку по общению с иностранцами, по вежливому общению, своевременной подаче транспорта, комфортабельной и безопасной перевозке пассажиров, исходя из городских и загородных условий. Обучение было рассчитано на 40 часов. У водителей обязательная форма – костюм, белая рубашка, галстук», – отметил он.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 – 27 августа. Для перевозки его участников и гостей будет задействовано 202 туристических автобуса, 24 автобуса городского типа, 59 микроавтобусов и 99 легковых автомобилей различных классов. Весь подвижной состав забрендирован в стилистике чемпионата, обеспечен информационными аншлагами и указателями.

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