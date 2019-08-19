Почти 2 млн рублей за пять лет: жительницу Казани судят за мошенничество со страховыми выплатами

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 53-летнюю жительницу Казани Светлану Хамидуллину обвиняют в мошенничестве со страховыми выплатами на 1,7 млн рублей. Дело рассматривает Вахитовский районный суд Казани.

Как следует из материалов дела, в 2013 году женщина обратилась в Фонд социального страхования, чтобы получить выплаты в связи с потерей трудоспособности.

«Подсудимая утверждает, что в 2010 году получила травму на рабочем месте, последствия которой проявились спустя три года. Она предоставила недостоверные сведения в ФСС и оформила пособие. Так, с 2013-го по 2018 год она незаконно получила 1 756 723 рубля», – рассказал помощник прокурора Вахитовского района Казани Айрат Ибрагимов.

Следствие выяснило, что Хамидуллина действительно получила травму на работе, но последствия не были настолько тяжелыми. Подсудимая же свою вину отрицает. По ее мнению, инцидент стал причиной серьезного заболевания, и сейчас женщина вынуждена работать на полставки на другом предприятии, так как является инвалидом.

«В тот день я поскользнулась на мокром полу на работе, сильно ударилась головой. Через несколько лет начали проявляться симптомы, врачи сказали, что это могло быть вызвано травмой. Я начала вспоминать и поняла, что произошло это из-за того случая», – рассказывает обвиняемая.

Адвокат Юлия Загайнова добавила, что в тот день Хамидуллиной вызвали «скорую». Работодатель составил акт о несчастном случае, в котором должен был расписаться бухгалтер, но подпись поставил кто-то другой. Из-за этой формальности, по словам защитника, и возникли вопросы у следствия.

«Медики зафиксировали факт травмы, а работодатель составил акт о несчастном случае, на основании которого делаются выплаты. Кто подписывал этот акт, мы точно не знаем. Отвечать за неправильно оформленные документы должен работодатель, но он скончался, и ответственность повесили на мою подзащитную. В суде она предоставила все необходимые медицинские документы», – отметила защитник.

Хамидуллиной предъявили обвинение в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

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