(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Казани два пешехода оказались под колесами машин, переходя дорогу в неположенных местах, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую субботу около часу дня на улице Мира иномарка сбила 82-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, женщина пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали со множественными переломами ребер», – рассказали в ГИБДД.

В тот же день спустя несколько часов 39-летняя женщина-пешеход угодила под колеса «Лады» 15-й модели. Пострадавшая также пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Ее доставили в больницу с травмой головы.

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