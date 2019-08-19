Во время Worldskills оркестр Sforzando выступит на фестивале в Кремле и на набережной озера Кабан

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в рамках культурной программы чемпионата рабочих профессий Worldskills оркестр Sforzando выступит с шоу пианистов на набережной озера Кабан 22 и 27 августа и в Кремле на фестивале The Kremlin Confederation of ART с 23 по 25 августа. На выступление оркестра и проведение фестиваля потратят более 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«На набережной озера Кабан 22 и 27 августа мы выступаем с оркестром пианистов — уникальным коллективом, которому нет аналогов в России. Музыканты будут играть на 10 фортепиано вместе с молодежным оркестром Sforzando. Будет выступать около 40 человек — 10 пианистов и оркестр», — сказал художественный руководитель оркестра Фонда развития исполнительного искусства РТ Данияр Соколов.

«Организовать такой концерт непросто, потому что нужно привезти инструменты, настроить их и оформить. Для предохранения от дождя инструменты будут обработаны специальным составом», — добавил Соколов.

С 23 по 25 августа пройдет третий фестиваль The Kremlin Confederation of ART.

«23 августа мы сделали программу без оркестра, потому что в этот день будут выступать хореографические коллективы и камерный балет "Пантера"», — отметил собеседник.

24 августа будет концерт с оркестром Sforzando, где первое отделение музыканты будут играть с талантливыми детьми Татарстана, которые обучаются в ДМШ и ДШИ, ССМШ при КГК, консерватории, а также дети с ОВЗ.

Затем оркестр представит программу «Страсть». Танцовщица фламенко Анна Федорова будет выступать под произведение «Кармен», которое исполнит Sforzando. С лауреатом международных конкурсов Сайдашем Фахразиевым оркестр сыграет „Времена года“ Астора Пьяццоллы.

25 августа будет день популярной музыки. Выступят детские и юношеские коллективы РТ, участники фестиваля «Наше время — Безнен заман» от Казанского вертолетного завода.

«Также в этот день запланировано выступление рок-группы Silfred crew, мероприятие завершится шоу Electra от оркестра Sforzando», — подытожил Соколов.

Финансироваться мероприятия будут из бюджета РТ.

Ранее сообщалось, что в рамках WorldSkills в Казани пройдет более 50 культурно-развлекательных мероприятий.



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