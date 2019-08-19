(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Эмиль Гарипов не сыграет в составе «Ак Барса» на Кубке Латвийских железных дорог, хоккеист остался в Казани заниматься по индивидуальной программе. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Турнир в столице Латвии пройдёт с 20 по 25 августа. Участие в кубке помимо „Ак Барса“ примут „Автомобилист“ из Екатеринбурга, ярославский „Локомотив“, минское и рижское „Динамо“», — говорится в тексте.

Всего же для участия в соревнованиях из Казани отправится 31 хоккеист: три голкипера, 11 защитников и 17 нападающих.

«Ак Барс» принимает участие в Кубке Латвийских железных дорог ежегодно с 2013-го. Казанский хоккейный клуб становился победителем турнира в 2014, 2015 и 2016 годах.

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